BNDES aprova financiamento de R$ 500 milhões para projetos de carros híbridos e elétricos da Volkswagen

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou nesta segunda-feira, 5, um financiamento de R$ 500 milhões para os projetos da Volkswagen voltados para a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de carros híbridos e elétricos. A iniciativa faz parte da linha BNDES Mais Inovação e está em conformidade com a nova política industrial, que busca promover a mobilidade sustentável. O objetivo do financiamento é viabilizar estudos e pesquisas para a criação de uma plataforma de veículos híbridos flex, nos quais o motor convencional movido a gasolina ou etanol trabalha em conjunto com um motor elétrico. O projeto também procura abranger estudos sobre veículos 100% elétricos no Brasil. Com a parceria, a Volkswagen busca impulsionar a inovação e o desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis para o setor automotivo.

