BNDES divulga lucro líquido de 2023 com queda de 5% em relação ao ano anterior

Tomaz Silva/Agência Brasil Aloizio Mercadante, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)



O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) divulgou seu lucro líquido recorrente, que atingiu R$ 11,9 bilhões, representando uma queda de 5% em relação ao ano anterior. No quarto trimestre, o ganho foi de R$ 5,3 bilhões, um aumento de 54,8% em comparação com o mesmo período de 2022. Os desembolsos do banco cresceram 17% em 2023, totalizando R$ 114,4 bilhões, o maior valor em cinco anos, segundo Alexandre Abreu, diretor Financeiro do BNDES. As aprovações de crédito diretas e indiretas, incluindo operações viabilizadas por garantias aprovadas pelo banco, alcançaram R$ 218,5 bilhões, um aumento de 44%. Já as consultas por crédito tiveram um crescimento de 88%, totalizando R$ 270,8 bilhões. O valor destinado às pequenas e médias empresas aumentou de R$ 70 bilhões para R$ 107 bilhões em 2023, impulsionando o crédito para esse segmento.

O BNDES encerrou o ano de 2023 com um caixa próprio de R$ 34 bilhões, o maior valor desde o terceiro trimestre de 2022. Segundo Abreu, se não fossem realizados pré-pagamentos ao Tesouro, o lucro teria sido de R$ 13 bilhões. O diretor destacou que a venda de ações da carteira do BNDES teria resultado em uma perda de 28% de sua valorização, que atingiu R$ 76,1 bilhões. O patrimônio líquido do banco chegou a R$ 151,3 bilhões no último trimestre de 2023, representando um aumento de 15,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Nelson Barbosa, diretor de Planejamento do BNDES, ressaltou o aumento nas consultas por crédito no setor de infraestrutura, que podem resultar em novos investimentos nos próximos anos. As aprovações para exportações também tiveram um crescimento significativo, passando de R$ 4,0 bilhões para R$ 13,5 bilhões entre 2022 e 2023. O banco está promovendo iniciativas para incentivar o avanço das empresas no exterior. Além disso, Barbosa destacou as aprovações de recursos para estados e municípios, que aumentaram de R$ 917 milhões em 2022 para R$ 25,23 bilhões no ano passado.

*Reportagem produzida com auxílio de IA