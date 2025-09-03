BNDES e Senai vão destinar R$ 56 milhões para desenvolver soluções voltadas à Indústria 4.0

Chamada Quarta Revolução Industrial busca integrar tecnologias digitais avançadas ao processo produtivo, aumentando a eficiência e a conectividade das fábricas

Empresas inovadoras terão acesso a R$ 56 milhões para desenvolver soluções voltadas à Indústria 4.0 em micro, pequenas e médias indústrias (MPMEs). O aporte será feito pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). O investimento será não reembolsável – ou seja, não se trata de empréstimo. As empresas interessadas devem se inscrever até 12 de setembro, pela plataforma do Senai.

Ao todo, poderão ser selecionadas até 100 propostas. Os projetos precisam demonstrar ganhos de produtividade e ser aplicados em ambientes reais de produção, em pelo menos 12 MPMEs. Os recursos integram o programa Brasil Mais Produtivo, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) e executado em parceria com instituições como Sebrae, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Embrapii, Finep, além do BNDES e do Senai.

A chamada Quarta Revolução Industrial busca integrar tecnologias digitais avançadas ao processo produtivo, aumentando a eficiência e a conectividade das fábricas. Entre as áreas contempladas estão:

Inteligência artificial (IA)

Internet das coisas (IoT)

Big data

Computação em nuvem

Robôs autônomos e colaborativos

Cibersegurança

Realidade virtual e aumentada

Veículos guiados automaticamente (AGV)

Comunicação entre máquinas (M2M)

