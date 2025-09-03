Jovem Pan > Notícias > Mundo > Cinco bancos brasileiros são questionados pelo governo americano sobre sanções a Alexandre de Moraes

Cinco bancos brasileiros são questionados pelo governo americano sobre sanções a Alexandre de Moraes

Comunicação da Ofac pergunta quais medidas estão sendo adotadas para garantir o cumprimento da Lei Magnitsky, que foi imposta em julho deste ano

  • Por da Redação
  • 03/09/2025 15h28
Fellipe Sampaio/STF Ministro Alexandre de Moraes em sessão da Primeira Turma do STF. Foto: Fellipe Sampaio/STF Aliados do ex-presidente Bolsonaro estão na expectativa de que novas sanções sejam impostas a autoridades brasileiras

Bancos brasileiros foram notificados pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos nesta terça-feira (2) a respeito da aplicação da Lei Magnitsky em relação ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A comunicação da Ofac questiona quais medidas estão sendo adotadas para garantir o cumprimento da sanção imposta a Moraes, que ocorreu em julho deste ano. A sanção em questão implica no congelamento de bens e ativos de Moraes nos Estados Unidos, além de proibir qualquer transação financeira envolvendo o ministro por meio de entidades financeiras americanas.

Essa notificação marca o início de um processo de verificação do cumprimento da legislação por parte das instituições financeiras brasileiras, que podem enfrentar penalidades, como multas, caso não se adequem. Devido à sua atuação no mercado americano, os bancos brasileiros têm a obrigação de seguir as sanções se quiserem continuar com a participação na economia americana.

Recentemente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Paulo Figueiredo se encontraram com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent para discutir preocupações relacionadas ao cumprimento dessas sanções. A Lei Magnitsky foi criada para punir indivíduos envolvidos em graves violações de direitos humanos ou atos de corrupção. A administração Trump justificou a sanção a Moraes com base em alegações de “detenções preventivas injustas” e tentativas de silenciar opositores.

Aliados do ex-presidente Bolsonaro estão na expectativa de que novas sanções sejam impostas a autoridades brasileiras, o que pode incluir restrições de visto e outras penalidades financeiras. O governo Trump já havia proibido a entrada nos Estados Unidos de Moraes, assim como de outros ministros do STF, do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e da família do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

*Reportagem produzida com auxílio de IA
Publicado por Fernando Dias

