BNDES entra na Febraban e poderá participar das decisões da entidade

Banco estatal ao desenvolvimento passa a integrar principal instituição bancária do país; atualmente, agências de fomento encontram-se reunidas na Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE)

PAULO VITOR/AGÊNCIA ESTADO/AE Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é o mais novo membro da Febrabran



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) oficializou nesta quinta-feira, 16, uma solicitação de ingresso na Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e o pedido foi aprovado. Com isso, o banco estatal passa a integrar a instituição e poderá participar das instâncias consultivas e deliberativas da entidade. No documento o qual a equipe de reportagem da Jovem Pan teve acesso, o presidente da Febraban, Isaac Sidney, ressaltou que a “agência de fomento mais importante do país e instituição financeira com características próprias, sem paralelo no sistema bancário brasileiro” teve seu pedido de inclusão referendado pela governança da federação. Com isso, o BNDES passa a ser a primeira instituição de fomento a fazer parte da governança da Febraban. Isso porque, até o momento, as agências de fomento estão reunidas na Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE). Haverá representação no conselho diretos – grupo dos presidentes de 18 instituições financeiras – e na assembleia de associados – com todos os 115 membros da federação. A iniciativa de entrar no grupo foi do presidente Aloizio Mercadante que já havia declarado, em sua cerimônia de posse, que tentaria o ingresso sem que houvesse disputa com o mercado no sistema financeiro.