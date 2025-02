BNDES registra lucro recorde de R$ 26,4 bilhões em 2024

Desembolsos também apresentaram um desempenho positivo, com um aumento de 17%, e alcançando R$ 133,7 bilhões

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) registrou um lucro de R$ 26,4 bilhões em 2024, representando um aumento de 20,5% em comparação ao ano anterior. Este resultado marca um novo recorde para a instituição, que também alcançou o maior volume de aprovações de sua história, totalizando R$ 276,5 bilhões, um crescimento de 22% em relação a 2023. Os desembolsos do banco também apresentaram um desempenho positivo, segundo o divulgado pelo banco em entrevista, com um aumento de 17%, alcançando R$ 133,7 bilhões. Além disso, as consultas realizadas por empresas cresceram 21%, totalizando R$ 327,7 bilhões.

“São resultados muito fortes, tivemos avanços muito expressivos”, disse Aloizio Mercadante, o presidente do BNDES. Um dado significativo de 2024 foi que, pela primeira vez desde 2017, o volume de aprovações de novos empréstimos destinados à indústria superou o montante aprovado para o agronegócio. O lucro líquido recorrente do banco foi de R$ 13,2 bilhões, o que representa uma alta de 11,1% em relação ao ano anterior, evidenciando a solidez financeira da instituição.

As receitas provenientes de dividendos e juros sobre o capital próprio totalizaram R$ 10,4 bilhões, com destaque para as contribuições da Petrobras e da JBS. A carteira de participações societárias do BNDES encerrou 2024 com um total de R$ 82 bilhões, com as principais empresas investidas sendo Petrobras, JBS, Eletrobras e Copel, consolidando a relevância do banco no cenário econômico nacional.

