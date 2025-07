Boletim Focus aponta queda nas expectativas de inflação para 2025 e 2026

Mediana das projeções para o IPCA no próximo ano recuou de 4,50% para 4,45%, abaixo do teto da meta pela primeira vez desde março

As expectativas do mercado para a inflação em 2026 caíram pela primeira vez abaixo do teto da meta desde março, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (21) pelo Banco Central. A mediana das projeções para o IPCA no ano recuou de 4,50% para 4,45%, após nove semanas de estabilidade no limite superior da meta. A queda já era esperada por analistas do mercado financeiro, diante de sinais de desaceleração econômica e possíveis efeitos desinflacionários decorrentes das tarifas comerciais dos Estados Unidos.

Entre as 107 projeções mais recentes — atualizadas nos últimos cinco dias úteis —, a mediana também caiu para 4,45%, reforçando a tendência de revisão para baixo. Para 2025, o Focus também indicou uma nova redução: a expectativa para o IPCA recuou de 5,17% para 5,10%, na décima baixa consecutiva. Considerando apenas as 108 projeções mais recentes, a mediana caiu ainda mais, para 5,07%. As estimativas do Banco Central, divulgadas no último ciclo de comunicação do Comitê de Política Monetária (Copom), indicam inflação de 4,9% em 2025 e 3,6% em 2026 — sendo este o horizonte relevante para a política monetária.

Apesar das revisões nas expectativas de inflação, as projeções para a taxa básica de juros (Selic) permaneceram estáveis. O mercado segue prevendo que a Selic terminará 2025 em 15% — mesmo patamar atual, após o Copom ter elevado a taxa em 0,25 ponto percentual na última reunião. O comitê indicou que deve interromper o ciclo de alta para avaliar os impactos do aperto monetário já realizado. Para 2026, a projeção da Selic ficou em 12,50% pela 25ª semana consecutiva, e para 2027, em 10,50%.

No mercado de câmbio, as estimativas também se mantêm estáveis. A mediana para o dólar no fim de 2025 permaneceu em R$ 5,65. Para 2026, a expectativa é de R$ 5,70, mesma projeção para o fim de 2027 e 2028, após leves recuos nas semanas anteriores.

