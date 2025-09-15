Boletim Focus: Mercado reduz previsão de inflação para 2025 e mantém juros em 15%

Previsões do relatório divulgado pelo Banco Central indicam desaceleração gradual dos preços a partir de 2026, câmbio em queda para 2025 e crescimento econômico moderado

FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO O Boletim Focus, com as expectativas do mercado financeiro para a economia, é divulgado pelo Banco Central às segui



O mercado financeiro ajustou levemente para baixo a estimativa de inflação em 2025, segundo o Relatório Focus divulgado nesta segunda-feira (15) pelo Banco Central. A projeção para o IPCA passou de 4,85% para 4,83%, ainda acima do teto da meta de 4,5%. Para 2026, a previsão se manteve em 4,30%, enquanto para 2027 recuou de 3,93% para 3,90%. Já a de 2028 ficou estável em 3,70%. Desde o início de 2025, o sistema de metas de inflação passou a ser contínuo, considerando o IPCA acumulado em 12 meses. O objetivo central é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

Caso a taxa fique fora do intervalo por seis meses consecutivos, o Banco Central é obrigado a enviar uma carta pública ao ministro da Fazenda explicando o descumprimento, como ocorreu em julho. Entre os fatores que pressionaram os preços acima do teto neste ano estão câmbio, custos de energia e efeitos climáticos. O BC, no entanto, projeta inflação de 4,9% em 2025 e de 3,6% em 2026. No horizonte relevante — o primeiro trimestre de 2027 — espera 3,4%.

PIB e juros

A mediana para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025 permaneceu em 2,16%. Para 2026, a estimativa caiu de 1,85% para 1,80% e, para 2027, subiu de 1,88% para 1,90%. Em 2028, segue em 2,0% pela 79ª semana consecutiva.

Já a taxa Selic foi mantida em 15% ao ano, nível estável pela 12ª semana seguida. O Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) sinalizou cautela, afirmando que manterá os juros em patamar elevado por um período “prolongado” para avaliar se a política é suficiente para levar a inflação à meta. A projeção do mercado para 2026 caiu de 12,50% para 12,38%, enquanto para 2027 e 2028 segue em 10,50% e 10,0%, respectivamente.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Câmbio e setor externo

O Focus também trouxe recuo na expectativa para o dólar no fim de 2025, de R$ 5,55 para R$ 5,50. Para 2026 e 2027, a projeção permanece em R$ 5,60 e, para 2028, recuou de R$ 5,56 para R$ 5,54.

Na balança comercial, o superávit estimado para 2025 caiu de US$ 65 bilhões para US$ 64,8 bilhões. Para 2026, recuou de US$ 69 bilhões para US$ 68,4 bilhões. Já a previsão para investimentos estrangeiros diretos se manteve em US$ 70 bilhões tanto em 2025 quanto em 2026.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA