Médicos e universitários protestam contra vetos de Milei à saúde na Argentina

Apoiados por sindicatos e movimentos de esquerda, nanifestantes reuniram-se na Praça de Maio, num ato que coincidiu com uma greve de 24 horas no hospital pediátrico Garrahan e nas universidades públicas

Luis Robayo / AFP Manifestação convocada por trabalhadores do hospital pediátrico Garrahan, universidades e sindicatos em Buenos Aires nesta sexta (12)



Médicos e enfermeiros do principal hospital pediátrico de Buenos Aires marcharam nesta sexta-feira (12) junto com universitários em protesto aos vetos do presidente Javier Milei ao aumento de fundos para esses setores no âmbito de sua política de ajuste. Milei, com 21 meses no poder, vetou na quarta-feira um projeto de lei que prevê um aumento do orçamento universitário para acompanhar o ritmo da inflação e compensar os atrasos salariais. Algo que ele já havia feito em outubro de 2024.

Além disso, o presidente vetou uma lei que autorizava contribuições do Tesouro Nacional para as províncias, justamente quando convocou os governadores para uma mesa de diálogo político após o duro revés eleitoral do oficialismo no domingo nas eleições legislativas da província de Buenos Aires, onde o peronismo venceu.

Em resposta aos vetos, nesta sexta-feira os manifestantes, apoiados pelos sindicatos e movimentos de esquerda, reuniram-se na Praça de Maio, num protesto que coincidiu com uma greve de 24 horas no hospital pediátrico Garrahan e nas universidades públicas.

Os setores afetados estão preparando um protesto para a próxima quarta-feira, quando a Câmara dos Deputados debaterá os vetos presidenciais à lei de financiamento universitário e à declaração de emergência pediátrica que afeta o Hospital Garrahan. Para isso, é necessária a aprovação de dois terços em ambas as câmaras, onde o oficialismo não possui maiorias próprias.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Saiba mais

Na semana passada, o Congresso rejeitou pela primeira vez um veto de Milei a uma lei que concedia mais fundos para deficiência, um setor abalado por denúncias de corrupção que envolviam sua irmã e secretária-geral da Presidência, Karina Milei. Ela foi convocada pelo Parlamento para responder às denúncias de supostos subornos na compra de medicamentos para a Agência Nacional de Deficiência. Na manifestação desta sexta-feira, havia numerosas faixas com a inscrição “3%”, uma proporção atribuída aos subornos que estão sendo investigados pela justiça.

O presidente Milei admitiu uma “clara derrota” eleitoral no domingo, mas anunciou que não cederá “um milímetro” em suas políticas econômicas de equilíbrio fiscal e monetário, apesar do nervosismo dos mercados que compartilham o peso sobrevalorizado. O presidente apresentará na segunda-feira à noite a lei do orçamento de 2026 em uma mensagem na rede nacional.

*Com informações da AFP

Publicado por Carol Santos