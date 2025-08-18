Boletim Focus: Mercado reduz projeção de inflação para 2025 a 4,95%, menor nível do ano

Apesar da queda, o índice segue acima do limite da meta de inflação estabelecida pelo Banco Central, de 3% ao ano, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos

FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Banco Central divulga toda segunda-feira o Boletim Focus, com projeções econômicas do mercado financeiro



Os economistas consultados pelo Banco Central reduziram, pela 12ª semana consecutiva, a previsão de inflação para 2025. Segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (18), a estimativa para o IPCA caiu de 5,05% para 4,95% ao ano, ficando abaixo de 5% pela primeira vez desde janeiro. Apesar da queda, o índice segue acima do limite da meta de inflação estabelecida pelo BC, de 3% ao ano, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos — ou seja, o teto é de 4,5%.

A revisão ocorre após a divulgação de dados do IBGE, que mostraram que a inflação de julho subiu 0,26%, abaixo da expectativa do mercado, que projetava 0,36%. Foi a menor alta para o mês desde 2023. Analistas destacam que preços de alimentos e bens industriais ficaram abaixo do previsto. Outro fator apontado por economistas é o impacto do tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, que tende a reduzir a atividade econômica e, consequentemente, pressionar para baixo os preços internos.

Outras projeções do boletim Focus

2026 : inflação prevista caiu de 4,41% para 4,40%;

: inflação prevista caiu de 4,41% para 4,40%; 2027 : expectativa mantida em 4%;

: expectativa mantida em 4%; 2028: projeção estável em 3,8%.

No cenário de crescimento econômico, o mercado manteve a previsão para o PIB de 2025 em 2,21% e de 2026 em 1,87%. Já para 2027, houve leve recuo, de 1,93% para 1,87%. A taxa básica de juros (Selic) deve terminar 2025 em 15% ao ano, o mesmo patamar atual, e o dólar foi mantido em R$ 5,60 no fim do próximo ano.

O que está em jogo

Desde janeiro, o Brasil adota o regime de meta contínua de inflação, que exige que o índice acumulado em 12 meses fique dentro da faixa de 1,5% a 4,5%. Caso a meta seja descumprida por seis meses seguidos, o presidente do BC precisa enviar uma carta ao ministro da Fazenda explicando as razões. Em junho, pela segunda vez no ano, Gabriel Galípolo já teve de justificar o descumprimento da meta, apontando como causas o câmbio, a energia elétrica, a atividade econômica aquecida e eventos climáticos.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA