Setor de serviços cresce 0,3% e renova recorde histórico, diz IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o setor de serviços registrou um crescimento de 0,3% em junho em relação ao mês anterior, maio. Esse resultado ficou próximo da expectativa dos analistas, que projetavam uma alta de 0,4%. Esse desempenho é o quinto mês seguido de expansão e faz o setor atingir o maior patamar da série histórica, iniciada em janeiro de 2011.

Quando analisado em relação ao mesmo mês do ano passado, junho apresentou um aumento de 2,8%, já considerando a inflação. Esse crescimento anual é um indicativo positivo para a recuperação do setor, que tem enfrentado desafios nos últimos anos. A taxa acumulada de crescimento no ano é de 2,5%, o que sugere uma tendência de melhora.

Além disso, ao observar o desempenho em um período de 12 meses, o setor de serviços teve uma alta de 3%. Esses números são relevantes para entender a evolução do mercado de serviços no Brasil, que é um dos principais motores da economia nacional. A receita bruta nominal do setor também apresentou um avanço, com um aumento de 0,4% em junho em comparação a maio.

Na comparação anual, a receita bruta nominal cresceu 7,5%, o que reforça a recuperação do setor. Esses dados são fundamentais para a análise do cenário econômico e podem influenciar decisões de investimento e políticas públicas. O desempenho do setor de serviços é um reflexo das condições econômicas e do comportamento do consumidor no país.

