Boletim Focus: Mercado reduz projeção do PIB e mantém inflação em 4,85%

A mediana do Boletim Focus para o IPCA de 2025 permaneceu em 4,85%, depois de 14 semanas consecutivas de queda. A taxa está 0,35 ponto porcentual acima do teto da meta, de 4,50%. Considerando apenas as 46 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a medida passou de 4,84% para 4,86%.

A projeção para o IPCA de 2026 caiu pela oitava vez consecutiva, de 4,31% para 4,30%. Considerando apenas as 45 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana subiu de 4,23% para 4,28%.

O Banco Central espera que o IPCA fique em 4,9% em 2025 e 3,6% em 2026, conforme a trajetória divulgada no último ciclo de comunicações do Comitê de Política Monetária (Copom). No horizonte relevante, o primeiro trimestre de 2027, o colegiado espera que a inflação em 12 meses seja de 3,4%.

Na última decisão, o comitê manteve a taxa Selic em 15%, e afirmou que “antecipa uma continuação na interrupção no ciclo de alta de juros”, com o objetivo de examinar os impactos do ajuste que já foi realizado. A ideia é ver se esse nível de juros, mantido por período “bastante prolongado”, é suficiente para fazer a inflação convergir à meta.

Dólar no fim de 2025 passa de R$ 5,56 para R$ 5,55, calcula Focus

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2025 caiu de R$ 5,56 para R$ 5,55. Um mês antes, era de R$ 5,60. A estimativa intermediária para o fim de 2026 passou de R$ 5,62 para R$ 5,60. Um mês antes, era de R$ 5,70.

A projeção para a moeda americana no fim de 2027 oscilou de R$ 5,62 para R$ 5,60. Quatro semanas atrás, era de R$ 5,70. A estimativa para o fim de 2028 caiu de R$ 5,60 para R$ 5,56. Um mês antes, era de R$ 5,70.

Projeção do Focus para crescimento do PIB de 2025 passa de 2,19% para 2,16%

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025 diminuiu levemente, de 2,19% para 2,16%. Um mês antes, era de 2,21%. Considerando apenas as 42 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa subiu de 2,18% para 2,20%.

O Banco Central (BC) aumentou a sua estimativa de crescimento da economia brasileira este ano, de 1,9% para 2,1%, no Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre.

A estimativa intermediária do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2026 também oscilou para baixo, de 1,87% para 1,85%. Um mês antes, era de 1,87%. Considerando só as 40 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 1,90% para 1,94%.

A mediana para o crescimento do PIB de 2027 passou de 1,89% para 1,88%. Quatro semanas antes, era de 1,93%. A estimativa intermediária para 2028 ficou estável, em 2%, pela 78ª semana seguida.

Selic no fim de 2025 continua em 15%, projeta Focus

A mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2025 permaneceu em 15% pela 11ª semana consecutiva, após o Comitê de Política Monetária (Copom) ter mantido os juros neste nível na mais recente decisão, no dia 30 de julho.

No seu comunicado, o Copom afirmou que a incerteza demanda “cautela” na condução da política monetária. E informou que antecipa uma “continuação na interrupção do ciclo de alta de juros”, para avaliar se a manutenção da Selic em 15,0% por período “bastante prolongado” é suficiente para fazer a inflação convergir à meta.

“O comitê enfatiza que seguirá vigilante, que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado”, disse o Copom.

Considerando apenas as 41 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano também se manteve em 15,0%.

A mediana para a Selic no fim de 2026 permaneceu em 12,50% pela 32ª semana consecutiva. Considerando só as 40 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, porém, a mediana subiu de 12,00% para 12,38%.

A projeção para o fim de 2027 continuou em 10,50% pela 30ª semana seguida. A mediana para a Selic no fim de 2028 se manteve em 10,00% pela 37ª semana consecutiva.

