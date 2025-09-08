Rodrigo Pacheco defende soberania nacional após manifestações pró-anistia

Declaração do ex-presidente do Senado acontece em momento de articulação política, já que ele é apontado como pré-candidato ao governo de Minas Gerais em 2026

Rodrigo Pacheco se manifesta em defesa da democracia e da soberania nacional após manifestações pró-anistia



O ex-presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, se manifestou em defesa da democracia e da soberania nacional após as recentes manifestações que levantaram a bandeira da anistia para os envolvidos nos atos de 8 de Janeiro. A declaração de Pacheco, que utilizou suas redes sociais para criticar “movimentos caducos e delirantes”, acontece em um momento de articulação política, especialmente em Minas Gerais, onde ele é apontado como pré-candidato ao governo estadual em 2026.

A declaração de Pacheco foi publicada neste domingo (7), durante o feriado da Independência, e foi interpretada como um posicionamento contra correntes políticas que, em sua visão, prejudicam a liberdade e o Brasil. A atitude ganha peso no contexto de sua pré-candidatura, que conta com o apoio do presidente Lula. O objetivo de Pacheco é fortalecer alianças, incluindo com o PT, para montar uma frente de oposição ao atual governador Romeu Zema.

As declarações de Rodrigo Pacheco têm gerado críticas por parte de grupos alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que também apoia o atual governador de Minas Gerais.

