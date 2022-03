Bolsa de Moscou suspende negócios pelo terceiro dia; rublo atinge mínima histórica

Mercado financeiro russo está fechado desde segunda-feira com avanço das sanções do Ocidente; moeda local sofre rebaixamento sem precedentes

Dimitar DILKOFF / AFP Rublo russo chegou na mínima histórica com endurecimento de sanções



A Bolsa de Valores de Moscou permanece fechada nesta quarta-feira, 2, pelo terceiro dia seguido com o agravamento dos conflitos na Ucrânia. O Banco Central da Rússia não abre para negócios desde a segunda-feira, 28, em meio à sequência de sanções financeiras impostas pelo Ocidente para isolar o Kremlin. Os mercados devem permanecer fechados até o próximo sábado, 5, com exceção das operações cambiais. O rublo russo bateu novo recorde negativo nesta manhã ao atingir a cotação de 112,5 por dólar. A moeda oficial do país sofre um rebaixamento sem precedentes desde a invasão das tropas de Moscou no território da Ucrânia. O Conselho de Administração do Banco Central anunciou no início da semana o reajuste dos juros de 9,5% para 20% ao ano. A medida visa fortalecer a moeda local e evitar o colapso do sistema financeiro com a corrida de moradores para a retirada de dinheiro nos bancos.

Mais cedo, a União Europeia anunciou a exclusão de sete bancos russos do sistema internacional SWIFT. Com essas sanções, os 27 países da UE restringem a economia russa das finanças globais. Dos nove bancos em operação, apenas dois, o Sberbank, principal banco do país, e o Gazprombank, ligado à venda de hidrocarbonetos, ficam de fora. VTB, o segundo maior banco da Rússia, Bank Otkritie, Novicombank (financiamento industrial), Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank e VEB (banco de desenvolvimento do regime), estão na lista de bancos excluídos. A medida está prevista para entrar em vigor a partir do dia 12 de março, de acordo com o Diário Oficial da UE que também confirmou que os veículos de comunicação RT e Sputnik estão impedidos de fazerem transmissões na televisão e na internet na Europa, por estarem sendo acusados de serem instrumentos de ‘desinformação da Rússia na sua guerra contra a Ucrânia’.

A guerra na Ucrânia chega ao sétimo dia com o fortalecimento da ofensiva russa nas principais regiões do país, incluindo a capital Kiev. A cidade de Kharkiv, segunda maior da Ucrânia, foi novamente alvo de bombardeios russos nessa manhã. Segundo Serviço de Emergência ucraniano, o ataque a mísseis danificou o prédio da Câmara Municipal do município, o Palácio do Trabalho e prédios da região. De acordo com o governo local, um míssil atingiu uma escola. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram edifícios destruídos.