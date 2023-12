Bolsa de Valores registra novo recorde após corte de 0,5 ponto na Selic

Ibovespa, principal índice da B3, atingiu 131.259 pontos na manhã desta quinta-feira; nova marca ocorre um dia após os Bancos Centrais de Brasil e Estados Unidos reduzirem suas taxas de juros

Reprodução/Pixabay Ibovespa atingiu 131.259 pontos por volta das 10 horas



A Bolsa de Valores de São Paulo, B3, registrou um novo recorde nesta quinta-feira, superando o valor mais alto já alcançado desde junho de 2021. Por volta das 10 horas, o Ibovespa, principal índice da B3, atingiu 131.259 pontos, ultrapassando os 131.190 pontos registrados anteriormente. No entanto, às 10h42, o índice recuou um pouco, chegando a 130.825 pontos, representando um aumento de 1,02% em relação ao fechamento do dia anterior. O novo recorde ocorreu um dia após os Bancos Centrais do Brasil e dos Estados Unidos definirem suas taxas de juros. Embora não tenha havido surpresas, com o corte de 0,5 ponto percentual para 11,75% ao ano no Brasil e a manutenção da taxa nos EUA entre 5,25% e 5,5% ao ano, o mercado reagiu positivamente.

O presidente do Fed, Jerome Powell, deu um sinal para o mercado e para os bancos centrais: ele deixou claro que os juros americanos serão reduzidos em 2024. No Brasil, com o corte de 0,50 ponto percentual e a possibilidade de mais quedas, a reação foi positiva. Além disso, o otimismo do mercado também influenciou a queda do dólar em relação ao real desde a abertura dos negócios. Às 10h45, o dólar estava cotado a R$ 4,8932, representando uma queda de 0,55%. Os investidores estão otimistas com as projeções de queda da inflação e dos juros nos EUA em 2024, além da possibilidade de antecipação do corte para março. A expectativa é que, com o Fed antecipando a redução dos juros e o Copom sinalizando a manutenção do ritmo de redução da Selic, o Brasil se mantenha atrativo em relação aos juros reais externos. Além disso, a possível aprovação da MP da Subvenção do ICMS e da reforma tributária na volta à Câmara também contribuem para uma melhora da visão fiscal do país.