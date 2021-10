Bolsonaro diz que Petrobras deve anunciar programa que vai entregar botijão de gás

Segundo o presidente, beneficiários do Bolsa Família receberiam o insumo a cada dois meses; companhia já aprovou destinação de R$ 300 milhões para a criação de um projeto social

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Informação foi dada pelo presidente em sua transmissão ao vivo semanal feita nas redes sociais



O presidente Jair Bolsonaro afirmou, em transmissão ao vivo nas redes sociais nesta quinta-feira, 30, que a Petrobras deve anunciar nos próximos dias um programa que vai entregar um botijão de gás a cada dois meses para os beneficiários do Bolsa Família. “É uma ajuda, é um alento, porque muita gente ali não tem condições de sobrevivência mesmo”, afirmou. Nesta quarta, 29, o Conselho de Administração da estatal aprovou a destinação de R$ 300 milhões para a criação de um programa social de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social para contribuir com o acesso a insumos essenciais, com foco no gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha. A companhia informou, no entanto, que o projeto e está em fase final de estudos, incluindo a definição do critério de escolha das famílias em situação de vulnerabilidade e da busca de parceiros do setor que possam somar esforços e ampliar o valor a ser investido.

