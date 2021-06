Em rede nacional, Bolsonaro projeta crescimento de 4% da economia em 2021

Presidente fez um pronunciamento e comemorou o resultado do PIB e a campanha de imunização contra a Covid-19 no Brasil: ‘Neste ano, todos os brasileiros que desejarem serão vacinados’

TV Brasil Gov/Youtube/Reprodução de vídeo Presidente fez pronunciamento em rede nacional nesta quarta



Com discurso semelhante ao de lives semanais, o presidente Jair Bolsonaro falou em rede nacional nesta quarta-feira, 2, sobre o papel do governo federal durante a pandemia da Covid-19. Citando “direito de ir e vir” e liberdade de culto, o presidente criticou as medidas de isolamento social impostas pelos Estados e municípios e lembrou do dinheiro dado para o auxílio emergencial. “O nosso governo não obrigou ninguém a ficar em casa. Não fechou o comércio, não fechou igrejas ou escolas e não tirou o sustento de milhões de trabalhadores informais. Sempre disse que tínhamos dois problemas pela frente: o vírus e o desemprego”, afirmou. Ele também citou a verba do Programa Nacional de Apoio às Micro Empresas (Pronampe), que teria ajudado setores de bares e restaurantes, e ressaltou que o Brasil terminou 2020 com mais empregos formais do que em 2019. “Somente nos primeiros quatro meses deste ano, o Brasil criou mais de 900 mil novos empregos. O PIB projetado para 2021 prevê um crescimento da economia superior a 4%. Só no primeiro trimestre deste ano, a economia mostrou o seu vigor, estando entre os países do mundo que mais cresceram”, pontuou.

O presidente iniciou o seu discurso lamentando as vidas perdidas no Brasil e exaltando o papel das vacinas no país. Segundo ele, “neste ano, todos os brasileiros que desejarem serão vacinados”. “Hoje alcançamos a marca de 100 milhões de doses de vacinas distribuídas a Estados e municípios”, disse. Bolsonaro também lembrou que um acordo de transferência de tecnologia para produção de vacinas no Brasil foi assinado entre a AstraZeneca e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o que deixaria o país ao lado de outras cinco nações no mundo que produzem vacinas contra a doença. Bolsonaro também citou o lucro da Caixa Econômica Federal, obras de infraestrutura e falou que a realização da Copa América no Brasil deve seguir os mesmos moldes da Libertadores. “O nosso governo joga dentro das quatro linhas da Constituição”, afirmou.

Confira, abaixo, vídeo completo do pronunciamento de Jair Bolsonaro: