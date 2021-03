Bolsonaro publica decreto que regulamenta auxílio emergencial

Benefício será pago em quatro parcelas, e o valor irá variar entre R$ 150, R$ 250 e R$ 375, dependendo da família que estiver solicitando o pagamento

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicou no Diário Oficial da União (DOU) o decreto que regulamenta o pagamento do auxílio emergencial 2021. A publicação aconteceu na edição desta sexta-feira, 26, e detalha regras que serão utilizadas para analisar quem poderá receber o benefício e como a manutenção do pagamento será feita. Segundo o decreto, o benefício será pago em quatro parcelas e o valor irá variar entre R$ 150, R$ 250 e R$ 375, dependendo da família que estiver solicitando o pagamento. As regras e valores são mais rígidos em relação a 2020, quando foram pagas cinco parcelas de R$ 600 e quatro de R$ 300, sendo que até duas pessoas de cada família podiam receber o repasse. Em casos de mulheres chefes de família, o valor era dobrado. Em live realizada na quinta-feira, 25, Bolsonaro disse que o auxílio deve começar a ser pago no dia 4 ou 5 de abril. Ao todo, 45,6 milhões de pessoas serão beneficiadas, 22,6 milhões a menos do que em 2020.