Após conversa com Trump, Bolsonaro diz que EUA não vão sobretaxar aço brasileiro

Os Estados Unidos não vão mais sobretaxar a importação de aço brasileiro, afirmou o presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi dada durante uma live no Facebook, nesta sexta-feira (20).

Bolsonaro disse que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o assunto e que eles chegaram a um acordo. “O aço e o alumínio não serão sobretaxados pelos Estados Unidos. Nós dessa forma aprofundaremos a relação comercial e admiração entre nossos povos”, afirmou. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o assessor especial de Relações Exteriores, Filipe G. Martins, também participaram da transmissão ao vivo.

Pelo Twitter, Trump confirmou a conversa, mas não falou se o acordo de fato foi fechado. “Acabei de ter uma ótima conversa com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Nós discutimos muitos assuntos, incluindo comércio. A relação entre Brasil e Estados Unidos nunca esteve tão forte”, escreveu o presidente americano.

Just had a great call with the President of Brazil, @JairBolsonaro. We discussed many subjects including Trade. The relationship between the United States and Brazil has never been Stronger!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2019