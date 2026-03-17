Boulos: Se o Congresso ‘enrolar’ contra fim da 6×1, governo enviará PL com urgência

Boulos disse que a redução da jornada de trabalho é o ‘projeto da família brasileira’, pois permite ‘mais tempo com a família’

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Brasília (DF) 21/01/2026 - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil



O ministro da Secretaria Geral da Presidência, Guilherme Boulos, disse nesta terça-feira, 17, que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentará um projeto de lei com regime de urgência sobre o fim da escala 6×1 se houver uma “estratégia de enrolação” do Congresso sobre o tema.

“Lula já tomou uma decisão. Estamos respeitando o trâmite do Legislativo, como tem de ser. Mas se terminar março e percebermos que está tendo uma estratégia de enrolação no Congresso, Lula vai entrar com projeto de lei em regime de urgência e aí terá de votar em 45 dias”, afirmou o ministro.

Esse projeto do governo, disse, diminuirá a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Também acabará com a jornada de trabalho de 6×1 e estabelecerá o regime de 5×2. Tudo isso sem redução salarial.

Boulos foi o entrevistado desta terça-feira, 17, do programa “Bom Dia, Ministro”, da EBC. O ministro disse que “vamos ter o fim da escala 6×1 aprovada até o fim do ano no que depender do governo”. Foi uma forma de demonstrar o empenho do Palácio do Planalto com o tema.

Apesar disso, segundo o ministro, “existe uma operação em curso contra o fim da 6×1”. “Quem comanda essa operação, além dos lobbies empresariais, é o Valdemar Costa Neto, o União Brasil, o Republicanos, os partidos da direita bolsonarista do Brasil”, declarou. União Brasil e Republicanos têm ministros no governo Lula.

Boulos disse que a redução da jornada de trabalho é o “projeto da família brasileira”, pois permite “mais tempo com a família”

“(Hoje em dia), temos aumento na aumento da renda, do salário mínimo, mas o trabalhador vê que não está compensando, porque mantém a mesma carga de trabalho”, declarou. “De 1988 para cá, tivemos tantos avanços tecnológicos na produtividade. Por que o trabalhador precisa trabalhar o mesmo tempo?”, questionou.

Segundo o ministro, “toda vez que fala em direito do trabalhador, vai ter reação visceral dos grandes privilegiados, patrões, empresários, do andar de cima”, o que, segundo ele, “não é novidade”. Boulos citou as reações à Lei Áurea, como vários integrantes do governo têm feito, como ferramenta argumentativa a favor da redução da jornada de trabalho.

“Quando a gente vê a CNI, CNA, CNC, editoriais da grande mídia gritando contra a escala, esse filme a gente já viu. Ninguém esperava apoio deles para a pauta dos trabalhadores, porque nunca apoiaram a pauta dos trabalhadores no Brasil”, declarou.

“Esses são os mesmos que levantam a voz para falar que defendem a família. Sabe o que é defender a família brasileira nesse momento? É defender o fim da escala 6×1. é uma defesa real, não é no gogó”, completou.

*Estadão Conteúdo