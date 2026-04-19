PF conclui que não houve interferência externa na morte de ‘Sicário’ de Vorcaro

Morte por enforcamento de Luiz Phillipi Mourão foi registrada por câmeras sem pontos cegos na Superintendência da PF em Belo Horizonte

Divulgação / PM-MG Luiz Phillipi Mourão, o Sicário de Daniel Vorcaro



A Polícia Federal (PF) concluiu que não houve qualquer interferência externa na morte de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o “Sicário” de Daniel Vorcaro. O enforcamento ocorreu na Superintendência Regional de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e foi integralmente filmado pelas câmeras de segurança do local, sem pontos cegos. A informação foi confirmada pela Jovem Pan.

Sicário foi preso preventivamente em 4 de março durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes envolvendo o Banco Master. Ele era apontado como coordenador operacional de um esquema que teria acessado indevidamente sistemas sigilosos da PF, do Ministério Público Federal e da Interpol, além de corromper servidores do Banco Central.

A operação resultou também na prisão de Vorcaro, dono do banco, de seu cunhado Fabiano Zettel e do policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva, com bloqueio judicial de bens que chega a R$ 22 bilhões.

Após a prisão, Mourão atentou contra a própria vida na cela da superintendência. A PF prestou socorro imediato, acionou o SAMU e abriu procedimento apuratório. Todo o ato do enforcamento e o atendimento pelos policiais do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) foram registrados em vídeo sem interrupções. Os registros foram entregues ao Supremo Tribunal Federal (STF), onde o caso é relatado pelo ministro André Mendonça.

Ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente.