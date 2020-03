Bovespa tem queda acima de 15% e paralisa negócios pela 2ª vez nesta quinta

Pixabay Bovespa teve segundo circuit breaker do dia



A Bolsa de Valores brasileira teve nova queda nesta quinta-feira (12) e teve o segundo “circuit breaker” acionado do dia. As negociações foram paralisadas por 1 hora desta vez. Às 11h12, o Ibovespa caía 15,43%, a 72.026 pontos. A reação foi causada pela decisão de Trump de barrar voos da Europa e o avanço da pandemia do coronavírus.

O destaque das quedas foi para a Petrobras, com 17%.

Nesta manhã, o Ibovespa caiu 11,65%, a 75.247 pontos, às 10h22 — pouco após a abertura do mercado. O circuit breaker foi acionado pela terceira vez na semana, paralisando as negociações.

Pelas regras, uma queda maior do que 10% aciona o ‘circuit breaker’, um mecanismo que interrompe as negociações na Bolsa por 30 minutos.

O dólar comercial também sofreu nesta quinta, atingindo o valor histórico de R$5.