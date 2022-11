Brasil arrecada US$ 1,25 bilhão em fluxo cambial em outubro e registra melhor resultado para o mês em cinco anos 

Desempenho das operações de câmbio também é o melhor desde julho e representa um saldo positivo tanto na conta financeira quanto nas operações comerciais

Antara Foto/Hafidz Mubarak/via Reuters Brasil teve saldo positivo de US$ 17,041 bilhões no acumulado do ano



Em outubro, o Brasil teve uma forte entrada de dólar pelo câmbio contratado, conquistando um superávit de US$ 1,254 bilhão, segundo dados do Banco Central divulgados nesta quarta-feira, 9. O resultado representa um saldo positivo tanto na conta financeira quanto nas operações comerciais, além de ser o melhor desempenho já conquistado em um mês de outubro nos últimos cinco anos. Em 2017, outubro teve o saldo positivo recorde de US$ 3,912 bilhões. Já ano passado, o valor foi de US$ 766 milhões. A arrecadação deste mês também é a maior registrada desde julho, quando o superávit foi de US$ 1,834 bilhão. Em termos líquidos, o ganho da conta financeira em outubro foi de US$ 506 milhões, valor inferior ao registrado no mesmo mês de 2021, quando chegou a US$ 3,119 bilhões. Já no balanço comercial, o superávit é de US$ 748 milhões. No mesmo período do ano passado, as operações comerciais haviam sofrido uma perda de U$ 2,353 bilhões. O Banco Central ainda informou que os três primeiros dias úteis de novembro registraram uma perda de US$ 1,549 milhão. No acumulado do ano, o saldo se encontra positivo sob o valor de US$ 17,041 bilhões.