Vai para o Catar ver a Copa do Mundo? Veja qual moeda turistas brasileiros devem levar para o país

Especialistas em câmbio compartilham orientações para garantir melhor cotação e aproveitar o evento com segurança financeira

REUTERS/Hamad I Mohammed Centro comercial de Doha, Souq Waqif deve ser uma das atrações principais para quem visitar o Catar



Faltando menos de duas semanas para o início da Copa do Mundo de 2022, os preparativos para acompanhar o mundial estão a mil. Mas uma dúvida tem sido comum: que moeda levar para o Catar? Oficialmente, o país utiliza o rial catarense, mas será que essa é a opção mais vantajosa para os torcedores brasileiros? Por serem mais valorizados, o euro e o dólar podem ser preferidos pelos viajantes em muitas situações. Especialistas em câmbio apontam duas estratégias a serem utilizadas: levar a moeda local do país de destino ou apostar na vantagem econômica do dólar. Segundo o Superintendente de Câmbio do Banco Ourinvest, Bruno Foresti, a recomendação para quem vai acompanhar a competição ao vivo é levar rial comprado daqui do Brasil. Ele ainda aponta que trocar reais por dólares ou euro para depois fazer o câmbio para o rial no Catar pode significar uma perda de dinheiro. Atualmente 1 rial equivale a R$ 1,4196 e, nos últimos seis meses, a moeda valorizou 1,70% frente ao real. “O Rial tem se valorizado bastante nos últimos meses e a tendência é seguir se valorizando até 20 novembro, início da Copa. Muitos lugares e restaurantes aceitam cartões de créditos, porém é sempre recomendado ter dinheiro local para táxi e para usar em lojas do Souq Waqif (centro comercial de Doha). Além disso, levar o rial pode ser mais vantajoso que o uso do cartão pré-pago. Isso porque no caso da moeda em espécie haverá uma única conversão, enquanto o cartão pré-pago, além do IOF de 6,38%, geraria duas conversões de real para dólar e, depois, para o rial”, recomenda.

Já Alexandre Fialho, Diretor do Grupo Rendimento, sugere antecedência e programação para as compras de moedas e defende que o viajante prefiro levar rial. “Recomendamos sempre que o viajante se programe e, se possível, parcele as suas compras de papéis-moeda. Desta forma, o viajante garantirá uma taxa média neste período e não irá comprar em um dia que a cotação da moeda pode estar maior ou mesmo com preço mais caro. Outras opções interessantes além do papel moeda é sim o cartão de viagem internacional, principalmente pela segurança e pela possibilidade de recarga a distância. Mesmo com o viajante no exterior, ele consegue realizar recargas no cartão, de maneira instantânea, mesmo nos finais de semana e feriados. Para evitar prejuízo financeiro, o ideal é buscar não realizar operações de câmbio sem necessidade”, orienta. Pedro Barreiro, líder de Banking e Expansão da Wise no Brasil, opina que sai mais barato levar dólar americano em espécie e trocá-lo por rial já no Catar. “O recomendado é levar um pouco de rial em espécie e o restante em dólar, preferencialmente em conta multimoedas, que também permite saques no exterior. Evite levar reais para tentar trocá-los no Catar. Poucas casas de câmbio do país aceitam real brasileiro, fora que a conversão provavelmente não será favorável, uma vez que, para eles, o real também é considerado uma moeda exótica. A sugestão é converter aos poucos, para assim conseguir um preço médio de cotação. Também é importante levar uma quantia pequena de rial em espécie para eventuais emergências iniciais. O usuário que for viajar para a Copa do Mundo no Catar deve se planejar financeiramente nas semanas anteriores, realizando conversões do real para dólar, conseguindo assim fazer um bom preço médio, e evitar levar apenas reais ou somente dinheiro em espécie”, sugere.

Presidente Executiva da Associação Brasileira de Câmbio (Abracam), Kelly Massaro avalia que é preciso fazer duas análises: uma da praticidade e a outra da vantagem econômica que o dólar traz.”O dólar acaba compensando mais em termos de cotações melhores. O mercado é mais amplo do que o mercado para uma moeda mais exótica. Por outro lado, há a praticidade de chegar ao país de destino com a moeda local em mãos, essa comodidade é muito maior. No entanto, o viajante precisa estimar seus gastos com maior precisão porque se voltar para casa com moeda exótica, acaba perdendo na conversão posterior da quantia que sobrou da viagem. Para ponderar, pode-se levar dólar para a quantidade maior de gastos e uma quantidade menor em rial para pequenas necessidades porque no Catar poucos estabelecimentos aceitam moeda estrangeira”, indica. Diretor do Grupo Travelex Confidence, Jorge Arbex sugere que os clientes diversifiquem as moedas. “Nós aconselhamos os nossos clientes a levarem o Rial em uma viagem para este destino, para evitar imprevistos, já que alguns estabelecimentos podem não aceitar o Dólar. Mas também recomendados que diversifiquem, levando Dólar ou Euro no cartão pré-pago, para conseguirem sacar na moeda local. Por ser uma moeda de baixo fluxo, as reservas são atendidas sob demanda, então é importante se programar. Uma recomendação é levar 70% em espécie e ao menos 30% no cartão pré-pago”, analisa.