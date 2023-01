Brasil cria 2 milhões de empregos formais em 2022

De janeiro a dezembro do ano passado, foram 22.648.395 admissões contra 20.610.413 demissões

Arquivo/Agência Brasil Em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19, o país havia fechado o ano com salto negativo de 192.517 empregos



O Brasil terminou o ano de 2022 com saldo positivo de 2.037.982 empregos formais. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados nesta terça-feira, 31, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo o Caged, de janeiro a dezembro de 2022, foram 22.648.395 admissões contra 20.610.413 demissões. O principal responsável pelo resultado positivo foi o setor de Serviços, que encerrou os últimos 12 meses com saldo positivo de 1.176.502 empregos formais. Na sequência, Comércio aparece na segunda colocação, com 350.110; Indústria, com 251.868; Construção, com 194.444; e Agropecuária, com 65 mil vagas criadas. Entre as regiões, o Sudeste foi responsável por 978.666 vagas, seguido pelo Nordeste, com 385.094 empregos formais, e pelo Sul, com 309.277. O Centro-Oeste representa saldo positivo de 231.781 de vagas e o Norte, 119.141. O saldo final de 2022 é 26,6% menor que o registrado em 2021, quando foram geradas 2.776.733 vagas formais. Em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19, o país havia encerrado o ano com salto negativo de 192.517 vagas com carteira assinada.