Governo prorroga até 30 de março uso da Força Nacional em Roraima

Reforço será destinado para apoio a atividades da Funai na Terra Indígena Pirititi; portaria não especifica quantos agentes serão utilizados

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro não especificou quantos agentes serão utilizados nos próximos 60 dias



O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), prorrogou por mais 60 dias o uso da Força Nacional na Terra Indígena Pirititi, no Estado de Roraima. O reforço na segurança servirá de apoio à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para “atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. A portaria foi assinada por Flávio Dino na segunda, 30, e publicada em edição do Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira, 31. O texto prorroga até 30 de março a presença da Força Nacional. O ministro não especificou quantos agentes serão utilizados. “O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública“, diz trecho da portaria. A prorrogação entra em vigor na data da publicação.