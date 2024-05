Parques em São Paulo não abrirão em dias de chuvas e ventos fortes

Nova portaria foi publicada divulgando que os 120 parques públicos da cidade deverão ser fechados; prefeitura indicou que os funcionários precisam assegurar a proteção dos visitantes

Divulgação/Prefeitura de São Paulo A cidade de São Paulo enfrenta variações climáticas significativas, com a ocorrência de temperaturas recordes baixas para o ano de 2024



A Prefeitura de São Paulo publicou uma nova portaria divulgando que os 120 parques públicos da cidade deverão ser fechados quando chuvas com volume superior a 40 mm e ventos fortes acima de 40 km/h, atingirem a capital paulista, visando prevenir acidentes e danos causados por eventos meteorológicos extremos. Essa medida, que já está em vigor, é uma resposta direta a incidentes recentes que colocaram em risco a integridade física dos visitantes e a estrutura dos espaços verdes, como a quase destruição do Parque do Ibirapuera devido a fortes chuvas e a queda de uma marquise que feriu quatro pessoas. A prefeitura também estabeleceu protocolos específicos, indicando que os funcionários dos parques agora têm a responsabilidade de conduzir os visitantes a locais seguros dentro dos próprios parques, assegurando a proteção de todos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A cidade de São Paulo enfrenta variações climáticas significativas, com a ocorrência de temperaturas recordes baixas para o ano de 2024. Alguns bairros atingiram temperaturas de até 5 °C nesta quarta-feira (29), registrando a madrugada mais fria do ano, segundo a Defesa Civil. A temperatura média de 11 °C às 4h no Mirante de Santana, ponto oficial de medição, marca uma mudança drástica no clima da metrópole, que anteriormente sofria com uma onda de calor prolongada.