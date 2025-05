Brasil cria mais de 257 mil empregos formais em abril

Dados do Caged apontam que esse número é um aumento em relação ao saldo de 79.726 postos gerados em março, após ajustes

lanalima/Pixabay No acumulado do ano, de janeiro a abril, o saldo do Caged é de 922.362 novos postos de trabalho



O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) revelou que abril registrou a criação de 257.528 novos empregos formais, conforme os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta quarta-feira (28). Esse número é um aumento em relação ao saldo de 79.726 postos gerados em março, após ajustes. O resultado de abril se aproxima do limite superior da pesquisa Projeções Broadcast, que previa a criação de até 267.366 novas vagas, enquanto a mediana apontava para 170.500. O mínimo estimado na pesquisa indicava um saldo positivo de 85.360 empregos. Durante o mês passado, foram contabilizadas 2,282 milhões de admissões, em contraste com 2,025 milhões de demissões. No acumulado do ano, de janeiro a abril, o saldo do Caged é de 922.362 novos postos de trabalho. Em comparação, no mesmo período do ano anterior, foram gerados 965.566 empregos, considerando os ajustes na série histórica.

Publicado por Sarah Paula

