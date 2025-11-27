Brasil criou mais de 85 mil vagas em outubro, aponta Caged

Foram abertos 132.714 empregos no mesmo mês no ano passado, registrando queda de 35%

Três setores registraram saldo negativo em relação à criação de postos



O ministério do Trabalho e Emprego divulgou nesta quinta-feira (27) os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), relativos ao mês de outubro. Forma criados 85.145 mil postos com carteira assinada. Medida registra a diferença entre as admissões e demissões no mercado formal brasileiro. No mês passado, foram criados 213.002 postos, ou seja, houve uma redução de 127.857 mil vagas criadas. Em relação a outubro de 2024, houve queda de 34% na criação. Foram abertos 132.714 empregos no mesmo mês no ano passado.

Considerando a criação do novo Caged, este é o pior resultado desde 2020. Considerando o antigo, foi o piro outubro desde 2019, quando foram criados 70.852 empregos.

Três setores registraram saldo negativo em relação à criação de postos. Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura teve 9.917 mil fechamentos de postos. Indústria geral e construção também tiveram queda. Em relação a 2024, os únicos setores que registraram queda foi o da agricultura, que fechou 5.757 mil vagas e construção, com 767.

Os estados que mais criaram vagas foram São Paulo, com 18.456 mil, registrando aumento de 0,12%, Distrito Federal (15,4 mil) e Pernambuco (10,6 mil). Minas Gerais (-4,8 mil), Goiás (-2,3 mil) e Mato Grosso (-1.851 mil) perderam o maior número de vagas. Em relação às regiões do Brasil, o maior número de vagas foram criadas foi, no Nordeste (33.831 mil), seguido de Sudeste (20.795 mil) e Sul (13.847).