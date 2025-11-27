Jovem Pan > Notícias > Economia > Brasil criou mais de 85 mil vagas em outubro, aponta Caged

Brasil criou mais de 85 mil vagas em outubro, aponta Caged

Foram abertos 132.714 empregos no mesmo mês no ano passado, registrando queda de 35%

  Por Fernando Keller
  27/11/2025 14h40 - Atualizado em 27/11/2025 15h52
Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Três setores registraram saldo negativo em relação à criação de postos

O ministério do Trabalho e Emprego divulgou nesta quinta-feira (27) os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), relativos ao mês de outubro. Forma criados 85.145 mil postos com carteira assinada. Medida registra a diferença entre as admissões e demissões no mercado formal brasileiro. No mês passado, foram criados 213.002 postos, ou seja, houve uma redução de 127.857 mil vagas criadas. Em relação a outubro de 2024, houve queda de 34% na criação. Foram abertos 132.714 empregos no mesmo mês no ano passado.

Considerando a criação do novo Caged, este é o pior resultado desde 2020. Considerando o antigo, foi o piro outubro desde 2019, quando foram criados 70.852 empregos.

Três setores registraram saldo negativo em relação à criação de postos. Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura teve 9.917 mil fechamentos de postos.  Indústria geral e construção também tiveram queda. Em relação a 2024, os únicos setores que registraram queda foi o da agricultura, que fechou 5.757 mil vagas e construção, com 767.

Os estados que mais criaram vagas foram São Paulo, com 18.456 mil, registrando aumento de 0,12%, Distrito Federal (15,4 mil) e Pernambuco (10,6 mil). Minas Gerais (-4,8 mil), Goiás (-2,3 mil) e Mato Grosso (-1.851 mil) perderam o maior número de vagas. Em relação às regiões do Brasil, o maior número de vagas foram criadas foi, no Nordeste (33.831 mil), seguido de Sudeste (20.795 mil) e Sul (13.847).

