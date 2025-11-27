Réveillon: Avenida Paulista receberá Simone Mendes, João Gomes e Ana Castela

Celebrações de fim de ano também contam com o Natal Iluminado 2025, que espalha decoração e atividades culturais por todas as regiões da cidade até 6 de janeiro

Reprodução/Instagram/@simonemendes, Érica Martin/Agência O Dia/Estadão Conteúdo e Reprodução/Instagram/anacastelacantora Avenida Paulista receberá Simone Mendes, João Gomes e Ana Castela



A Prefeitura de São Paulo anunciou, nesta quinta-feira (27), a programação da festa da virada na Avenida Paulista juntamente com as atividades natalinas. A expectativa é que o conjunto de eventos gere 18 mil empregos e movimente mais de R$ 2 bilhões na economia local.

A celebração do Réveillon de 2025 na Avenida Paulista começará às 14h do dia 31 de dezembro e contará com 14 horas ininterruptas de música. Para receber o público, será montado um palco monumental com painéis de LED e torres de vídeo espalhadas pela via.

A programação musical reúne dez grandes atrações, incluindo nomes da música religiosa, sertaneja, pagode e pop. Entre os artistas confirmados estão Padre Marcelo Rossi, Frei Gilson, Colo de Deus, Ana Castela, Maiara & Maraisa, Simone Mendes, João Gomes, Belo e Latino.

No momento da virada, o público assistirá a uma queima de fogos de 15 minutos. Serão utilizadas 6,5 toneladas de artefatos silenciosos, respeitando a legislação contra ruídos excessivos. O evento ocorre no mesmo dia da 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, que trará 55 mil atletas à avenida.

Devido ao tamanho dos eventos (São Silvestre e Réveillon), haverá alterações no trânsito. Os bloqueios começarão à meia-noite do dia 31 e durarão até o dia 2 de janeiro. De forma inédita, além da Avenida Paulista, as Alamedas Santos e São Carlos do Pinhal também serão totalmente fechadas para garantir a segurança dos pedestres e facilitar o fluxo.

A Polícia Militar atuará com quase 2.000 agentes, auxílio de drones e câmeras de reconhecimento facial. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) complementará a operação com mais de 1.100 agentes e monitoramento pelo sistema Smart Sampa. Na saúde, haverá sete postos médicos e UTIs móveis ao longo da avenida.

Natal iluminado

Além da festa de Ano Novo, a cidade já vive o clima do “Natal Iluminado 2025”, que segue até o Dia de Reis (6 de janeiro). O projeto visa levar a decoração natalina para além do centro expandido. Todas as 32 subprefeituras receberam árvores de Natal de 13,5 metros, e vias de acesso nas zonas Norte, Sul, Leste e Oeste ganharam iluminação especial.

No Centro Histórico, a região foi transformada em uma grande “Vila de Natal”, com mais de 50 pontos decorados. Prédios icônicos como o Theatro Municipal e o Edifício Matarazzo recebem projeções mapeadas e shows de luzes. O Largo São Bento oferece pista de patinação no gelo gratuita, enquanto a Praça da Sé conta com brinquedos infláveis para crianças.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Avenida Paulista exibe sua maior cenografia até hoje: um túnel de luz formado por 290 arcos e apresentações culturais no vão do MASP. Nas regiões mais afastadas, destaques incluem o Parque do Carmo, em Itaquera, que abriga uma árvore de 16 metros e o Castelo Rá-Tim-Bum, e a Praça do Forró, em São Miguel Paulista, com vasta programação cultural.