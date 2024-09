Brasil e Alemanha discutem investimentos e parcerias em reunião do ministério de Alckmin

Pasta do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços apresentou a Nova Indústria Brasil e apresentou índices econômicos; na próxima semana, secretário secretário Márcio Elias Rosa viajará para o país europeus

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) do Brasil apresentou a iniciativa Nova Indústria Brasil em uma reunião com uma delegação da Alemanha, liderada por Jochen Schulte, que representa o Ministério para Economia, Infraestrutura, Turismo e Trabalho. O encontro teve como objetivo discutir as oportunidades de investimento no país. Durante a reunião, o secretário Márcio Elias Rosa enfatizou as reformas estruturais implementadas no Brasil, que têm contribuído para a estabilidade econômica. Ele mencionou que a inflação está sob controle e que a expectativa de crescimento do PIB para este ano é de 3,2%. Rosa também destacou as vantagens competitivas do Brasil, como sua matriz energética limpa e renovável.

Na próxima semana, Rosa viajará para a Alemanha, onde participará de discussões sobre cooperação econômica e sustentabilidade. Jochen Schulte, por sua vez, observou que os desafios enfrentados pela Alemanha são semelhantes aos do Brasil. Ele ressaltou a importância da mecanização, digitalização e automação no setor agroindustrial, além do potencial de parcerias na área de hidrogênio sustentável. A reunião entre os representantes dos dois países reflete um interesse mútuo em fortalecer laços econômicos e explorar novas oportunidades de colaboração. A troca de experiências e conhecimentos pode ser benéfica para ambos os lados, especialmente em áreas como inovação e desenvolvimento sustentável.

