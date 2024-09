Presidente da Caixa espera por juros mais baixos em reunião do Copom

Carlos Vieira ressaltou que a decisão sobre a taxa de juros é de competência do Banco Central, mas deixou claro seu desejo por condições mais acessíveis

José Cruz/Agência Brasil Presidente Luiz Inácio Lula da Silva também tem sido um defensor ativo da redução da taxa de juros



O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, manifestou sua esperança por taxas de juros que sejam “mais factíveis”. Sua declaração ocorre em um momento crucial, já que o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) se prepara para uma reunião que pode impactar a taxa Selic, atualmente fixada em 10,50% desde junho. Vieira ressaltou que a decisão sobre a taxa de juros é de competência do Banco Central, mas deixou claro seu desejo por condições mais acessíveis.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As reuniões do Copom estão agendadas para esta terça e quarta-feira, e a expectativa é alta em relação às deliberações que serão tomadas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido um defensor ativo da redução da taxa de juros, buscando estimular a economia. No entanto, o cenário é complexo, pois instituições financeiras estão prevendo a possibilidade de um aumento na Selic, o que poderia contrariar os anseios do governo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller