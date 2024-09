Brasil e Índia vão firmar parceria para exploração de petróleo em águas profundas, diz ministro

Alexandre Silveira afirmou que o país manterá o controle sobre suas reservas, citando a Margem Equatorial como um exemplo de sua posição

Lula Marques/ Agência Brasil



O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, revelou nesta segunda-feira (23) que o Brasil firmará uma parceria com a Índia para impulsionar a exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Durante um encontro com Hardeep Puri, ministro de petróleo e gás natural da Índia, Silveira enfatizou a importância de contar com especialistas para avançar nas atividades de exploração e produção. Em sua fala, Silveira afirmou que o Brasil manterá o controle sobre suas reservas, citando a Margem Equatorial como um exemplo de sua posição. Ele também fez um apelo a investidores, incentivando-os a investir no país, que, segundo ele, seguirá um caminho responsável, levando em consideração critérios sociais e ambientais.

O ministro destacou ainda a relevância do setor de petróleo e gás para a economia brasileira, ressaltando que essa atividade é fundamental para as finanças públicas. Ele mencionou a estabilidade regulatória e a segurança jurídica como aspectos prioritários do governo, que visam criar um ambiente favorável para os negócios. Por fim, Silveira expressou a convicção do Brasil em relação à economia verde, afirmando que as iniciativas sustentáveis podem coexistir com a indústria do petróleo.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA