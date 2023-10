Brasil gera mais de 211 mil postos de trabalho formal em setembro

No acumulado do ano, o saldo de empregos foi de 1,599 milhão posições celetistas; serviços foi a área que mais criou oportunidades trabalhistas

Arquivo/Agência Brasil Salário médio de admissão foi de R$ 2.032,07



O Brasil registrou a criação de 211.764 postos de trabalho formais em setembro, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta segunda-feira, 30. Durante o mês, houveram 1.917.057 admissões e de 1.705.293 desligamentos. No acumulado do ano, o saldo de empregos foi de 1,599 milhão posições celetistas, enquanto nos últimos doze meses foram gerados 1.433.310 postos. Todos os setores da economia tiveram resultado positivo em setembro, com destaque para a área de serviços, com 98.206 postos. Já comércio registrou 43.465 vagas, enquanto a indústria gerou 31.086 empregos. Construção teve 28.359 postos e a Agropecuária criou 5.126 oportunidades. Todas as regiões brasileiras tiveram crescimento na quantidade de postos formais, com destaque para o Nordeste que cresceu 1,04%. O salário médio de admissão foi de R$ 2.032,07.