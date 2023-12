Brasil registra criação de 130 mil novas vagas de emprego em novembro

Segudo o Caged, país gerou um total de 1,91 milhão de postos de trabalho no acumulado entre janeiro e o mês passado

lanalima/Pixabay Carteira de Trabalho, emprego, Caged



Novembro registrou a criação de 130 mil novas vagas de emprego formal no Brasil, de acordo com os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta quinta-feira, 28. Esses números representam a terceira desaceleração consecutiva, uma vez que os resultados de outubro, setembro e agosto foram ainda melhores, com 190,3 mil, 205,1 mil e 219,8 mil vagas criadas, respectivamente. No acumulado de janeiro a novembro deste ano, o país gerou um total de 1,91 milhão de postos de trabalho, com resultados positivos em todos os cinco grandes setores econômicos e nas 27 unidades da Federação. São Paulo lidera o ranking, com um saldo de 551.172 vagas criadas, seguido por Minas Gerais, com 187.866, e Rio de Janeiro, com 165.701. Por outro lado, as unidades federativas com menor saldo no acumulado do ano foram o Acre, com 4.969 vagas, Roraima, com 5.713, e Amapá, com 6.319. No mês de novembro, a maioria das vagas formais criadas veio do setor de serviços, com 92,6 mil oportunidades, seguido pelo comércio, com 88,7 mil postos de trabalho gerados.