Prévia da inflação de 2023 fecha com alta de 4,72%

IPCA-15 ficou em 0,40% em dezembro

katemangostar/Freepik IBGE divulga resultado da prévia da inflação (IPCA-15) de 2023



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quinta-feira, 28, que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial do país, subiu para 0,40% em dezembro. O crescimento foi 0,07 ponto percentual (p.p.) em relação a novembro, que ficou em 0,33%. Em 2023, o resultado do índice foi de 4,72%, 1,47% acima da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que estipulou em 3,25% para este ano, com uma tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, o limite tolerado para a inflação em 2023 é de 4,75% e não foi ultrapassado. Comparando com o ano anterior, a diminuição foi de 0,12%, em dezembro de 2022 o IPCA-15 registrou alta de 0,52% e no acumulado do ano a prévia havia sido de 5,90%.

Entre os nove grupos pesquisados pelo IBGE, sete registraram alta em dezembro, sendo que o maior impacto veio do setor de transportes, com a variação 0,77%, a passagem aérea contribuiu para este aumento resultado, que subiu 9,02% e teve o maior impacto individual no índice do mês (0,09 p.p.). O segundo maior impacto foi do grupo de alimentação e bebidas, que registrou alta de 0,54% e 0,12 p.p. A alimentação no domicílio subiu 0,55% em dezembro. O aumento foi influenciado pela alta dos itens básicos, como a cebola (10,63%), a batata-inglesa (10,32%), o arroz (5,46%) e as carnes (0,65%). Já na parte dos combustíveis houve uma queda nos preços de 0,27%, no óleo diesel de 75%, do etanol de 0,35%, e da gasolina de 0,24%. Enquanto o gás veicular registrou alta de 0,08%.