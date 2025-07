Brasil registra maior déficit na conta corrente em junho desde 2014

Balança comercial apresenta superávit de US$ 5,287 bilhões no mesmo mês; conta de serviços registra déficit de US$ 4,518 bilhões

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Banco Central estima déficit total de US$ 58 bilhões nas transações correntes para o ano



O Brasil registrou no último mês um déficit na conta corrente de US$ 5,131 bilhões, conforme dados do Banco Central. Esse resultado representa um aumento em relação ao saldo negativo de US$ 2,930 bilhões observado em maio e é o maior déficit para o mês de junho desde 2014. O valor ficou acima da mediana das expectativas do Projeções Broadcast, que previa um déficit de US$ 4,30 bilhões. No acumulado de 2025, a conta corrente acumula um saldo negativo de US$ 32,808 bilhões. Além disso, a proporção do déficit em relação ao PIB aumentou, passando de 3,35% em maio para 3,42% em junho, refletindo uma deterioração nas contas externas do país.

A balança comercial, por outro lado, apresentou um superávit de US$ 5,287 bilhões no mesmo mês. No entanto, a conta de serviços registrou um déficit de US$ 4,518 bilhões, enquanto a conta de renda primária teve um resultado negativo de US$ 6,202 bilhões, evidenciando a complexidade da situação econômica.

Para o ano, o Banco Central estima um déficit total de US$ 58 bilhões nas transações correntes, ao mesmo tempo em que projeta uma entrada líquida de US$ 70 bilhões em Investimento Direto no País (IDP). A expectativa para o superávit comercial em 2025 é de US$ 60 bilhões, o que pode ajudar a equilibrar as contas externas.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA