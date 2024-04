Brasileiros na corrida pelos R$5 bilhões da Powerball com apenas um clique

Nesta segunda, um sortudo poderá ganhar 975 milhões de dólares

Powerball/Divulgação Plataforma já distribuiu mais de 125 milhões em prêmios de loteria para mais de 9 milhões de bilhetes vencedores



O que você faria com R$5 bilhões no bolso? Viagens, casa nova, ajudar a família e os amigos, investimentos, aposentadoria antecipada? Tudo isso (e muito mais) pode ser uma realidade para os brasileiros que se aventurarem no sorteio da renomada loteria Powerball hoje! Apesar de ser uma loteria dos Estados Unidos, participar é muito fácil! Graças a plataformas confiáveis e seguras, como a TheLotter, o sonho americano pode ser realizado sem precisar sair de casa. Acredite ou não, essa plataforma já distribuiu mais de 125 milhões em prêmios de loteria para mais de 9 milhões de bilhetes vencedores. Na semana passada, uma brasileira faturou $10,000 dólares jogando com a TheLotter. E o melhor de tudo: você pode ser o próximo sortudo!

Como jogar na Powerball sem sair do Brasil?

Participar da Powerball é super fácil! Tudo que você precisa é de um dispositivo com conexão à internet. Basta acessar o site da TheLotter, selecionar a Powerball entre as várias loterias disponíveis e escolher cinco números principais, além do número adicional, conhecido como número Powerball. Depois, é só criar uma conta gratuita (se ainda não tiver) e confirmar sua compra. A equipe da TheLotter nos Estados Unidos cuidará da compra do bilhete oficial da Powerball em seu nome. Eles organizam tudo e ainda disponibilizam uma cópia digitalizada diretamente na sua conta, assegurando sua participação nesse emocionante sorteio sem que você saia de casa!

É legal jogar na Powerball estando no Brasil?

Sim, é completamente legal! A legislação dos Estados Unidos permite que estrangeiros participem das suas loterias. Vamos explicar melhor: assim como um turista que compra um bilhete de loteria em uma loja física nos Estados Unidos pode resgatar seus prêmios sem problemas, um jogador que adquire seus bilhetes pela TheLotter está plenamente autorizado a coletar seus ganhos.

TheLotter: a plataforma mais confiável para se jogar na loteria

A TheLotter, com presença em mais de 20 países, não só torna o acesso à Powerball possível, mas também oferece aos consumidores uma política de reembolso caso não fiquem satisfeitos com a experiência. Além disso, o portal disponibiliza um serviço de Atendimento ao Cliente altamente profissional, em português, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. A TheLotter também permite que você jogue de qualquer lugar no Brasil, apenas com acesso à internet. Comprar seus bilhetes da Powerball é extremamente simples, e a reivindicação de prêmios é igualmente conveniente! Prêmios menores são depositados diretamente em sua conta pessoal, enquanto a empresa oferece todo o suporte necessário para que você possa receber quantias maiores pessoalmente nos Estados Unidos.

Milhões de ganhadores tiraram a sorte grande com a TheLotter!

Com mais de duas décadas de história, a TheLotter construiu uma reputação sólida, distribuindo mais de 9 milhões de bilhetes vencedores em todo o mundo incluindo o Brasil, Equador, Colômbia, Panamá, El Salvador, Costa Rica, México, Canadá, Rússia, Austrália, Iraque, Espanha e muitos outros países. A TheLotter tem incontáveis histórias emocionantes de sucesso, como a de A.D., uma sortuda do Panamá que ganhou US$30 milhões jogando na loteria da Flórida. Você sabe o que faria com esse dinheiro todo?

Jogue na Powerball hoje mesmo!

Já pensou na chance de ganhar uma fortuna de mais de R$5 bilhões sem sair do conforto de sua casa? A Powerball sorteará US$975 milhões hoje, dia 1º de abril! Não deixe passar essa chance e jogue online com a TheLotter!

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.net. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/