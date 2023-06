Brasileiros pagam até 82% em impostos nos presentes do Dia dos Namorados

De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), itens mais desejados pelos casais podem sofrer com altos níveis tributários, com bebidas sendo os itens com maior incidência de tributação

Freepik/Reprodução Expectativa do comércio era de crescimento de 8% nas vendas para o Dia dos Namorados em 2023



Celebrado anualmente em 12 de junho, o Dia dos Namorados é uma data em que casais costumam demonstrar seu amor com a troca de presentes e comemorações especiais. Contudo, a ocasião pode acabar saindo cara para os brasileiros. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), os itens mais cobiçados pelos casais podem ter impostos que variam de 15,52% a 81,87%. A instituição listou alguns presentes e suas taxas de tributação, que impactam no preço final pago pelo consumidor. Presidente executivo da IBPT, João Eloi Olenike aponta que, por conta da maioria dos produtos adquiridos durante a data serem considerados supérfluos, possuem taxas de tributação mais elevadas. “Para graduação dos produtos, é utilizado o princípio da seletividade. Ele diz que as alíquotas dos itens são distribuídas de acordo com a essencialidade de cada um deles. Quanto mais essencial, menor a alíquota. Quanto mais de luxo ou nocivo à saúde, maior o imposto. Os produtos especiais para essa data acabam realmente sendo bastante tributados, mas não tem muito como fugir porque ela está embutida no preço. O que sugerimos é escolher o presente com melhor qualidade e preço”, esclarece.

Um dos produtos mais caros são os perfumes importados, que sofrem uma taxação de 78,99%. Já as fragrâncias nacionais contam com 69,13% de impostos. Outra opção tradicional são os chocolates, que são taxados em 39,61%. Para os casais que gostam de sair e beber, o imposto pode pesar no bolso. A cachaça possui tributação de 81,87%. Uma caipirinha conta com 76,66% de impostos embutido em seu valor. Já um champanhe traz 59,49% de tributação. Enquanto isso, o chopp tem 62,2% de imposto. Cosméticos e cremes de beleza trazem taxas tributárias de 55,27% e 57,02%, respectivamente. Já para os casais mais clássicos, flores naturais acompanham 17,71% em tributação. Itens como joias, relógios e bonés contam com impostos de 50,44%, 56,14% e 35,06%, respectivamente. Para aqueles que buscam itens mais em conta, uma boa opção são os livros que contam com taxas de tributação menores, de 15,52%.