Braskem altera cronograma de pagamentos no acordo de leniência com a CGU e AGU

De acordo com o novo prazo, a empresa se compromete a efetuar as transferências de R$ 35 milhões em 2025 e 2026; em 2027, a empresa deverá desembolsar R$ 55 milhões

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO/AE Além das mudanças nos valores e datas dos pagamentos, o aditamento também trouxe ajustes em outras obrigações que fazem parte do acordo



A Braskem, uma das principais empresas do setor químico no Brasil, formalizou um aditamento ao seu acordo de leniência com a Controladoria Geral da União (CGU) e a Advocacia Geral da União (AGU) em 2019. Essa modificação no acordo visa alterar o cronograma de pagamentos que a empresa deve realizar, alongando o prazo. De acordo com o novo cronograma, a Braskem se compromete a efetuar pagamentos de R$ 35 milhões em 2025 e 2026. Em 2027, a empresa deverá desembolsar R$ 55 milhões, enquanto nos anos de 2028, 2029 e 2030, as parcelas serão de R$ 158 milhões cada.

Além das mudanças nos valores e datas dos pagamentos, o aditamento também trouxe ajustes em outras obrigações que fazem parte do acordo. Este acordo foi estabelecido após a Braskem aceitar devolver quantias que foram pagas como propinas.

