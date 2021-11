Burger King desiste de comprar operações da Domino’s no Brasil

Acordo entre as partes havia sido anunciado em 10 de julho e recebido parecer favorável do Cade

Reprodução / Burger King BK Brasil é dono das redes Burger King e Popeye's no Brasil



A BK Brasil, empresa que gere as operações das redes de fast-food Burger King e Popeyes no Brasil anunciou neste domingo, 31, que desistiu de assumir o comando das operações da rede de pizzarias Domino’s no país e já assinou o distrato com a DP Brasil, máster franqueada da Domino’s Pizza. O acordo havia sido oficializado no dia 10 de julho e aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em 13 de agosto, mas ainda não havia sido votado por acionistas das duas empresas, cujo aval era necessário. Segundo fato relevante divulgado ao mercado pela BK Brasil, a desistência ocorreu por conta de uma “reavaliação das partes sobre as atuais condições de mercado”. A rede ainda afirmou que a BK Brasil terá direito de preferência de adquirir a totalidade das ações de emissão da DP Brasil pelo prazo de um ano e que nenhuma das empresas será penalizada.