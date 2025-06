Caderneta de poupança registra entradas líquidas de R$ 336,8 milhões em maio

Aumento no saldo positivo foi impulsionado por R$ 365,1 bilhões em depósitos

José Cruz/Agência Brasil Um dos fatores que contribuíram para os saques foi a alta da taxa Selic



Em maio, a caderneta de poupança registrou um saldo positivo de R$ 336,8 milhões em entradas líquidas, conforme dados do Banco Central nesta sexta-feira (6). Este resultado marca uma mudança após quatro meses consecutivos em que os saques superaram os depósitos. Os rendimentos creditados durante o mês totalizaram R$ 6 bilhões, mantendo o saldo da poupança ligeiramente acima de R$ 1 trilhão.

O aumento no saldo positivo foi impulsionado por R$ 365,1 bilhões em depósitos, enquanto os saques somaram R$ 364,7 bilhões. Em abril, a situação era diferente, com os saques ultrapassando os depósitos em R$ 6,4 bilhões. No total acumulado de 2025, as retiradas das cadernetas de poupança chegaram a R$ 51,77 bilhões.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Um dos fatores que contribuíram para os saques foi a alta da taxa Selic, que atualmente está em 14,75%.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA