Censo 2022 mostra crescimento de pessoas sem religião

Os dados do Censo 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que a proporção de evangélicos no Brasil chegou a 26,9%. Em contrapartida, a porcentagem de católicos caiu para 56,7%, o que representa uma diminuição de 8,4 pontos percentuais ao longo de 12 anos. Embora o crescimento do número de evangélicos tenha desacelerado, com a menor taxa de aumento desde o ano 2000, eles ainda permanecem como o grupo religioso que mais se expande no país. A pesquisa também revelou que a parcela da população que se declara sem religião subiu para 9,3%, um acréscimo de 1,3 ponto percentual em comparação ao último Censo.

Além disso, as religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, mostraram um crescimento significativo, triplicando sua representação na população, passando de 0,3% para 1% nos últimos dez anos. O Censo foi realizado com a participação de 10% das residências brasileiras, totalizando aproximadamente 7,8 milhões de lares entrevistados. O objetivo da pesquisa é mapear o perfil religioso da população, embora tenha enfrentado desafios técnicos que dificultaram a obtenção de dados mais específicos e detalhados.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias