Caged fecha junho com saldo positivo, mais de 166 mil vagas e com todos os cinco grandes setores criando empregos

O mercado de trabalho brasileiro criou mais de 160 mil empregos formais em junho. Em maio, o saldo havia sido positivo em 153.184 vagas, já incorporando os ajustes na série. Ao todo foram 166.621 novos empregos, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta segunda-feira (4), pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que acrescentou que todos os cinco grandes setores tiveram criação líquida de empregos em junho. O setor de serviços teve a criação mais expressiva, com 77.057 novos postos de trabalho formal. É o equivalente a 46% do saldo do Caged no mês, positivo em 166.621 vagas.

O comércio abriu 32.938 novas vagas em junho, e a agropecuária, 25.833 vagas. O saldo da indústria foi positivo em 20.105 postos de trabalho. A construção civil, por sua vez, teve geração líquida de 10.665 vagas. Das 27 Unidades da Federação (UFs), 26 tiveram saldos positivos no mercado de trabalho formal em junho. Em números absolutos, as maiores criações líquidas de empregos ocorreram em São Paulo (+40.089), Minas Gerais (+24.228) e Rio de Janeiro (+15.363). Só o Espírito Santo teve saldo negativo, com a destruição líquida de 3.348 postos de trabalho, puxada pela agropecuária (-4.893), especialmente o cultivo de café (-3.749). Roraima (+44) e Tocantins (+513) completam a lista de menores saldos.

No domingo (3), o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que o número de junho seria “bom”. O saldo do mês é 19,24% menor do que o observado em junho de 2024, quando foram criados 206.310 novos postos de trabalho, considerando a série com ajustes. O Caged registrou 2.139.182 admissões e 1.972.561 demissões em junho deste ano. O saldo do primeiro semestre é positivo em 1.222.591 postos formais, um resultado 6,8% menor do que o observado no mesmo período de 2024, quando foram criados 1.311.751 novos empregos formais. No acumulado de 12 meses, os números mostram 1.590.911 contratações líquidas. O salário médio real de admissão foi de R$ 2.278,37, uma alta de 1,09% em relação a maio, e de 1,28% frente a junho de 2025.

