Edson Fachin classifica sanções de Trump a Moraes como ‘interferência indevida’

Medidas dos Estados Unidos impedem ministro do STF de entrar nos EUA e de acessar bens e contas em instituições financeiras americanas

Gustavo Moreno/STF Edson Fachin enfatizou que punir um magistrado por suas decisões judiciais é um exemplo negativo de intromissão



O ministro Edson Fachin, integrante do Supremo Tribunal Federal (STF), manifestou sua desaprovação em relação à aplicação da Lei Magnitsky ao colega Alexandre de Moraes. Durante um evento na Fundação Fernando Henrique Cardoso, Fachin classificou essa ação como uma “interferência indevida” e um sinal de “discórdia institucional”. Ele enfatizou que punir um magistrado por suas decisões judiciais é um exemplo negativo de intromissão, especialmente quando essa pressão vem de fora do país.

A sanção imposta a Moraes pelo governo de Donald Trump, que o impede de entrar nos Estados Unidos e de acessar bens e contas em instituições financeiras americanas, está diretamente relacionada à condução de um processo penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa medida gerou um debate acalorado sobre a autonomia do Judiciário brasileiro e a influência externa nas decisões internas.

Diversos ministros do STF se manifestaram em apoio a Moraes, ressaltando a importância da soberania nacional. Eles criticaram as sanções impostas ao Brasil, argumentando que tais ações podem comprometer a independência do sistema judiciário e a integridade das instituições democráticas. A defesa da autonomia do Judiciário é vista como fundamental para a manutenção do estado de direito no país.

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA