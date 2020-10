Caixa abre 772 agências para saque emergencial do FGTS neste sábado

Agências selecionadas de todas as unidades federativas brasileiras ficarão abertas entre oito da manhã e o meio dia no horário local

FEPESIL/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Agências ficarão abertas entre 8h e 12h



Pessoas nascidas nos meses de julho e agosto podem ir presencialmente até agências da Caixa Econômica Federal para fazer o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) neste sábado, 17. Ao todo, 772 agências de todas as unidades federativas do país abrirão em horário especial para disponibilizar a opção do saque de R$ 1.045,00 para aqueles que tiverem direito ao benefício. A lista de todas as agências abertas e os respectivos endereços podem ser consultadas em documento disponibilizado pela Caixa.

Em comunicado divulgado nesta sexta, a Caixa pediu que as pessoas evitassem chegar antes do horário de abertura e garantiu que todos aqueles presentes nas agências entre 8h e 12h seriam atendidos. Medidas de segurança devem ser tomadas para evitar aglomerações por causa da pandemia do novo coronavírus. A permissão do saque do valor de um salário mínimo das contas de FGTS de trabalhadores que tenham contribuído com o fundo foi permitida a partir do mês de junho por causa da pandemia de Covid-19. A distribuição do valor é feita de forma escalonada.