Caixa anuncia redução de juros do financiamento imobiliário atrelado à poupança

Anúncio das mudanças foi feito nesta quinta-feira, 16, durante um evento em Brasília; contratações estarão disponíveis a partir do dia 18 de outubro

FEPESIL/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Caixa quer dar melhores condições para seus clientes



A Caixa Econômica Federal anunciou a redução de taxas do crédito imobiliários atrelados à poupança nesta quinta-feira, 16. O anúncio foi feito durante um evento realizado na Caixa Cultural Brasília. Segundo a Caixa, as novas condições já estarão disponíveis para simulações no dia 4 de outubro, sendo que as contratações começarão no dia 18 do mesmo mês. A modalidade terá taxas a partir de 2,95% a.a., que serão somadas à remuneração da poupança, representando uma queda de 0,4 ponto percentual. A intenção da Caixa é apresentar melhores condições de financiamento para seus clientes, sendo que aqueles que optarem pela modalidade Poupança Caixa terão até 35 anos para pagar financiamento. Além disso, também existirá a opção de carência de seis meses para o início da parcela de juros e amortização. Além da modalidade da Poupança, existem outras três opções para os clientes: TR, IPCA e Taxa Fixa.