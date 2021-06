Caixa anuncia suspensão das prestações de financiamento imobiliário e redução de parcelas

Beneficiários do auxílio emergencial e seguro-desemprego poderão solicitar isenção de pagamento por até seis meses

Giuliano Gomes/Estadão Conteúdo Extensão de corte nas mensalidades depende da apresentação de documentos que comprovem a redução da renda



A Caixa anunciou nesta segunda-feira, 7, medidas para suspender o valor do financiamento imobiliário para famílias que recebem benefícios do governo federal e a redução das parcelas para quem teve a renda encurtada durante a crise do novo coronavírus. Os clientes que recebem o auxílio emergencial ou o seguro-desemprego poderão solicitar a isenção do pagamento das prestações por até seis meses. Já quem não está na lista dos programas sociais poderá ter as parcelas reduzidas a partir de 25%, mediante a apresentação de documentos que comprovem que houve queda nos rendimentos. As solicitações devem ser feitas pelo App Habitação Caixa ou pelo 0800 104 0104.

Os clientes que possuem financiamento pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ou através do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) poderão solicitar a redução de 25% das parcelas por até seis meses. A Caixa também oferece cortes entre 25% e 74,99%, por três meses, para quem apresentar uma autodeclaração de perda de renda. Quem solicitar redução acima de 75% deverá apresentar comprovação documental da perda de renda para avaliação da Caixa. Os valores pagos durante a vigência da negociação para a pausa ou a quitação parcial serão incorporados ao saldo devedor do contrato e diluídos no prazo remanescente. A Caixa afirmou que o contrato não está isento da incidência de juros remuneratórios, seguros e taxas, e que as condições acordadas no contrato original, como a taxa de juros e os prazos, não sofrerão alteração.

O banco também anunciou o 1º Feirão Digital da Casa Própria entre os dias 25 de junho e 24 e julho. Serão ofertados cerca de 180 mil imóveis em todo o país, com a participação de mais de 600 construtoras. Também estarão disponíveis mais de 6 mil imóveis da Caixa com condições especiais de financiamento. O Feirão possibilitará que o cliente faça a escolha do imóvel na plataforma do evento, realize a simulação do financiamento e seja atendido por correspondentes do banco via chat.