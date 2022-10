Caixa Econômica amplia prazo para liberação de empréstimo do Auxílio Brasil para cinco dias

Novos contratos seguem sendo formalizados pelo banco; banco vê medida necessário por conta da alta demanda de pedidos

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ampliação do prazo de pagamento do empréstimo consignado do Auxílio Brasil foi acatado pelo Ministério da Cidadania



A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira, 25, a ampliação do prazo de pagamento do empréstimo consignado do Auxílio Brasil de dois para cinco dias úteis. O pedido de elevação do prazo foi feito pelo banco ao Ministério da Cidadania, que foi favorável a medida, que será formalizada por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU). No entanto, a Caixa já utiliza a medida para os novos contratos. O banco explica que a extensão é necessária por conta da quantidade de pedidos recebidos pelo banco. Segundo a Caixa, foram mais de 206 milhões de acessos no Caixa Tem entre 11 e 20 de outubro. Em setembro, foram 25 milhões no mesmo período. Portanto, o banco passa a atender automaticamente uma recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU), que pediu a suspensão dos pagamentos no prazo de 24 horas. A Corte de Contas também pediu explicações sobre possíveis irregularidades na liberação do recurso. De acordo com a nota publicada pela Caixa, os contratos elaborador ontem devem ser avaliados, computados e pagos, no mínimo, dentro de 48 horas e devido a isso não existe uma previsão de quando haverá a “liberação de valores financeiros referentes a essas solicitações, na próximas 24 horas, cumprindo automaticamente a prudência recomendada”. Apesar da informações, os pedidos de empréstimo seguem operando normalmente nos canais de atendimento da Caixa (Caixa Tem, casa lotéricas ou agências bancárias da estatal).

Na última semana, os sistemas da Caixa ficaram instáveis por conta do volume de acesso, ficando em manutenção desde sexta-feira, 21, até as 7 horas desta segunda-feira, 24. O banco estatal estima que cerca de 20o mil pessoas não conseguiram formalizar o benefício e deverão realizar uma nova solicitação. A Caixa ainda orienta os beneficiários que tiveram o pedido negado ou em processamento há mais de dois dias úteis a efetuarem uma nova solicitação. Caso o empréstimo tenha sido negado pelo fato do beneficiário não atender os requisitos do programa, é possível obter um crédito após a regularização do cadastro. Por outro lado, se o benefício é pago a menos três meses, o cidadão terá que aguardar três depósitos do auxílio para ter acesso ao crédito.