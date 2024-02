Caixa Econômica Federal abre inscrições para concurso com mais de 4.000 vagas

Candidatos devem escolher um polo de trabalho, porém não poderão selecionar uma cidade ou unidade específica; salários variam entre 3.762 chega a R$ 14.915

Marcelo Camargo/Agência Brasil - 05/05/2020 Inscrições podem ser realizadas no site da Fundação Cesgranrio, organizadora do processo seletivo



Estão abertas as inscrições para o concurso da Caixa Econômica Federal, com um total de 4.050 vagas disponíveis para candidatos de ensino médio e superior. As inscrições podem ser realizadas no site da Fundação Cesgranrio, organizadora do processo seletivo. Os candidatos devem escolher um polo de trabalho, porém não poderão selecionar uma cidade ou unidade específica da Caixa dentro desse polo. Para os cargos de nível superior, as vagas estão disponíveis apenas nas capitais, que servirão como polos de trabalho e poderão ser escolhidas diretamente pelos candidatos durante a inscrição. Os salários iniciai variam entre 3.762 chega a R$ 14.915. O concurso terá validade de um ano, prorrogável por mais um ano, e a convocação dos aprovados ocorrerá dentro desse período. As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade, sendo R$ 50 para cargos de nível médio e R$ 65 para cargos de nível superior. Haverá cotas para deficientes (6%) e negros (20%), e a seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva de conhecimentos básicos e específicos. Os salários iniciais variam de acordo com o cargo, com benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-creche, assistência à saúde e previdência complementar.

Publicada por Felipe Cerqueira

